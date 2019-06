Der TV Unterkochen ist erneut Ausrichter der deutschen Bundesrangliste für die besten Spieler Deutschlands im Rollstuhltischtennis gewesen. Insgesamt 40 Sportler spielten in vier Klassen ihre Sieger aus.

Neun Starter gingen in der Herrenklasse I an den Start. Thomas Schmidberger (Borussia Düsseldorf), Thomas Brüchle (SV Sal. Kornwestheim) und Valentin Baus (Borussia Düsseldorf) wurden von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht. Diese drei spielten den Sieg unter sich aus.

Ohne Verlust zum Sieg

Ohne Spielverlust konnte sich Thomas Schmidberger mit acht Siegen in dieser Klasse den Sieg sichern. Mit nur einer, beziehungsweise zwei Niederlagen folgten Thomas Brüchle und Valentin Baus auf den Plätzen zwei und drei. Einen ungefährdeten Sieg konnte in der Herrenklasse II Jan Gürtler feiern. Mit lediglich zwei Satzverlusten am gesamten Tag setzte sich der Spieler vom RSC Berlin vor Andreas Bernhardt (TSV Heuchelheim) und Christian Reuter von der RSG Koblenz durch. Im kommenden Jahr treten die ersten beiden Plätze in der Herrenklasse I an.

Auch in diesem Jahr wurde die noch relativ neue Herrenklasse III ausgespielt. Dominiert wurde diese Klasse von Heiko Hohner vom RSV Bayreuth. Auf dem 2. Platz und dem damit verbundenen Aufstieg in die Herrenklasse landete Marcel Miss (RSC Frankfurt) knapp vor Jörg Reusch (RSG Koblenz).

Siegpremiere

In der Damenklasse setzte sich unter acht Spielerinnen erstmals Sarah Kornau vom SV Sal. Kornwestheim durch.

In einer denkbar knappen Entscheidung musste bei Punkt- und Satzgleichheit die gespielten Bälle gezählt werden. Mit weniger erzielten Einzelpunkten musste sich Laurence Taburet (RSC Frankfurt) mit dem zweiten Platz begnügen. Auf dem dritten Platz landete Stephanie Andree von der TuS Winterscheid.