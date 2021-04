Wer war's? „Faule Eier“ müsste Inge Birkhold entlarven

„Etwas ist faul im Staate Dänemark.“ Dieser berühmte Satz aus William Shakespeares Drama Hamlet ist wohl vielen ein Begriff. Und so mancher kennt zudem das Kinderspiel „Faules Ei“. Wer allerdings mit Blick auf den Rückzug der OB-Kandidatur von Inge Birkhold das faule Ei in den Reihen der CDU war, lässt sich ohne eine Stellungnahme der 53-jährigen Aalenerin nicht herausfinden.

Alle ihrer Parteigenossen betonen, persönlich wie finanziell hinter ihr gestanden zu haben. Und doch muss es Gerüchten zufolge einige faule Eier geben, die allerdings nur Inge Birkhold entlarven kann. Das hat sie bislang nicht getan.

Wer Inge Birkhold kennt, weiß, dass sie niemals aus persönlichen Gründen das Handtuch geworfen hätte. Vieles hat die 53-jährige Kämpferin neben ihrer Familie in den vergangenen Jahren geleistet. Engagiert in der Kommunalpolitik – bei der letzten Kommunalwahl war sie Stimmenkönigin der CDU – war sie auch jahrelang im kirchlichen Bereich aktiv.

23 Jahre lang hat sie das Aalbäumle bewirtet und vor einigen Jahren mit dem Stadthöfle ein beliebtes Ausflugsziel für Aalener und Gäste von außerhalb geschaffen. Mit ihrer menschlichen und positiven Art und der Liebe zu ihrer Heimatstadt wären ihr zahlreiche Stimmen bei der OB-Wahl sicher gewesen. Auch vor dem Hintergrund, dass sie von vielen Bürgern zu einer solchen ermutigt worden ist.

Keine Dreckwäsche

Es müssen andere Gründe sein, warum Inge Birkhold das Handtuch geworfen hat. Dass sie angesichts ihres Rückzugs einer Kandidatur für die OB-Wahl keine dreckige Wäsche waschen will, ehrt sie und zeigt von Größe und Stil. Seit eh und je ist sie mit ihrer Partei verbunden, in der einst sowohl ihr Großvater als auch ihr Vater Hans Birkhold die Geschicke der Kreisstadt mitgelenkt haben. Ob dies so bleibt, ist fraglich.

Mit dem Rückzug ihrer Kandidatur muss jetzt die CDU leben und sehen, ob und welchen Kandidaten sie ins Rennen schickt. Während des ganzen Dilemmas rührt Frederick Brütting bereits eifrig die Werbetrommel. Mit den in den Aalener Haushalten landenden Briefen mit den erwähnten Verbesserungsvorschlägen erntet er derzeit jedoch eher ein Lächeln, denn Akzeptanz. Inge Birkhold hätte gewusst, wo der Schuh drückt. Doch diese Chance wurde verspielt.