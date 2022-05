Faszinierender Dialog auf Fotopapier

Mit der neuen Ausstellung des Kunstverein Aalen treten zwei Künstler mit ihrer ungewöhnlichen wie unkonventionellen Schaffensweise miteinander in den Dialog. Sara Förster und Ulrich Bernhardt sind beide Fotografen, arbeiten mit Fotopapier, das zum Bildgegenstand wird. Daraus entstehen faszinierende Kunstobjekte, deren Erscheinung eigentlich nicht planbar ist. Deshalb ist die Ausstellung auch mit „Das Unvorhersehbare“ überschrieben. In diesem Künstler-Dialog treffen Försters geometrische Formen auf Bernhardts Anleihen aus der griechischen Mythologie, die zuweilen ins Phantasmagorische spielen. Die Vernissage dieser Kooperationsausstellung mit der Stadt ist am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr.

Das Spannende an dieser Ausstellung ist für die Kunstvereinsvorsitzende Ines Mangold-Walter, dass hier eben die Kunst ihrem ureigenen gesellschaftskritischen Auftrag nachkomme, aus der Sicht zweier Künstler. Die eint, dass sie Fotopapier als Quell ihrer Kunst einsetzen. Förster hinterfragt die Beständigkeit von fotografischen Bildeinheiten und deren Wahrnehmung. Sie zeigt serielle Fotografien in der alten Technik der Cyanotypie. Die ist auch bekannt als Eisenblaudruck. Objekte, die direkt auf dem beschichteten Papier aufliegen, hinterlassen ein unbelichtetes Abbild, während sich die belichteten Stellen blau färben. Durch die manuelle Bearbeitung des analogen Fotomaterials transformiert die Künstlerin das ursprüngliche Motiv und macht das Trägermaterial selbst zum Inhalt des Bildes.

Dem stehen Bernhardts farbintensive, grafisch-abstrakte Farbflächen gegenüber – Doppelbelichtungen, die eine oder mehrere Geschichten erzählen. Betrachtet man sie näher, lassen sich unvorhersehbare Gemeinsamkeit erkennen. Damit steht bei beiden die experimentelle Auseinandersetzung mit dem Medium der Fotografie im Zentrum der ausgestellten Arbeiten.

Förster konzentriert sich in ihrem Schaffen vor allem auf die Erforschung des analogen Fotomaterials und dessen physischer Erscheinung. Auch Bernhardt arbeitet mit und am analogen Material. Die Zeit, nicht das Festhalten eines bestimmten Moments oder die Fixierung eines bestimmten Augenblicks ist dabei sein Interesse. Bernhardt zählt zu den bedeutendsten und innovativsten Künstlern, der seit den 60er-Jahren die Stuttgarter Kunstszene bereichert. Er war Initiator und erster künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Stuttgart. Er gilt als Pionier der Multimediakunst in Deutschland.