Fast wie Weihnachten: Blinkender Schwertransport arbeitet sich durch Aalen

Ein besonderer Schwertransport ist in der Nacht zum Mittwoch durchs Kreisgebiet gerollt. Das Gespann ist über sieben Meter breit und wiegt 120 Tonnen. Der Lastzug transportierte ein Turbinenlaufrad, hergestellt von der Heidenheimer Firma Voith, durch Aalen hindurch und durchs Kochertal abwärts Richtung Heilbronner Hafen. Von Heidenheim über Großkuchen kommend ging es die Ebnater Steige runter, dann durch Unterkochen, durch Aalen und auf der Bundesstraße 19 weiter nach Hüttlingen, Abtsgmünd und Untergröningen.

Unser Bild (Foto: Thomas Siedler) entstand auf dem Kreisverkehr an der Wasseralfinger Straße mitten in Hüttlingen. Der Schwertransport habe, so berichtet das Polizeipräsidium Aalen im Nachhinein, den Ostalbkreis ohne besondere Vorkommnisse passiert.