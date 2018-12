Die VR-Bank Ostalb erstellt derzeit in der Wellandstraße in Unterrombach zwei energieautarke Häuser. Der Kern des Energiekonzepts dieser Gebäude, der Wärme-Langzeitspeicher, ist nun in einem feierlichen Akt getauft und eingesetzt worden.

Der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Ostalb, Hans-Peter Weber, erinnerte an den Werdegang des gesamten Projekts. Ausgangspunkt für die Realisierungwar ein Gastvortrag von Professor Timo Leukefeld aus Freiberg in Sachsen an der Hochschule in Aalen. Leukefeld, Solartechnikunternehmer und Hochschullehrer unter anderem an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema energieautarke Gebäude. Seinen Vortrag an der Aalener Hochschule hatte er unter das Motto „Enttechnisierung und Energie-Effizienz“ gestellt. Und damit hat er seinerzeit das Interesse der VR-Bank-Verantwortlichen geweckt.

Weber stellte bei der Speichertaufe die Planung des Bauvorhabens kurz vor: Nach reiflichen Vorüberlegungen, der technischen Konzeption, der planerischen Umsetzung und der Auftragsvergabe habe die Firma Garber Haus in Hüttlingen die schlüsselfertige Erstellung der Gebäude übernommen und Ende des Sommers mit dem Bau der beiden Wohngebäude begonnen. Professor Leukefeld zeichne für die technische und energetische Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Man plane, die je drei Wohnungen der beiden Häuser mit einer Wohnfläche von 70 bis 80 Quadratmetern ab dem zweiten Halbjahr 2019 zu vermieten. Durch das hier verwirklichte Energiekonzept werde es möglich sein, den Mietern eine „Pauschalmiete“ ohne erforderliche Nebenkostenabrechnung anzubieten. Damit, so Weber, entfielen auch häufig anzutreffende Streitigkeit zwischen Mieter und Vermieter wegen der Nebenkostenabrechnung. Zudem werden Carports für Autos geschaffen. Mit den darauf installierten Photovoltaik-Anlagen können dann Elektroautos kostengünstig aufgeladen werden. Ziel des Energiekonzeptes ist es laut Weber, die Häuser weitgehend ohne fremden Energiebezug zu bewirtschaften.

1,5 Millionen Euro Baukosten

In gewöhnlichen Wohngebäuden, so rechnete der VR-Bank-Chef vor, entfielen rund zwölf Prozent des Energiebedarfs auf Strom und 88 Prozent auf Wärme. Der Strombedarf werde aus einer Photovoltaik-Anlage bezogen und zum Teil in einem Batteriespeicher gepuffert für die Zeit ohne Sonnenschein. Die Wärme werde in einer solarthermischen Anlage erzeugt und in einem zwölf Kubikmeter fassenden Langzeit-Wärmespeicher, der mit Wasser befüllt und isoliert ist, gespeichert. Diese Wärmespeicherung sei für eine Dauer von bis zu sechs Monaten möglich.

Die Baukosten der beiden Gebäude werden sich laut Weber auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen. Er dankte neben allen am Bau Beteiligten insbesondere Professor Leukefeld für die Idee und die Unterstützung bei der Umsetzung und dem Ersten Bürgermeister der Stadt Aalen, Wolfgang Steidle, mit dessen Unterstützung die exakte Nord-Süd-Ausrichtung der Häuser möglich geworden sei. Abschließend erläuterte Leukefeld den Grundgedanken dieser energieautarken Häuser und taufte den fünf Meter hohen Speicher mit Sekt.