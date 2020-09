Nach zuletzt zwei Niederlagen war man im Lager des SV Waldhausen auf Wiedergutmachung aus. Mit dem 1. FC Frickenhausen hatte man allerdings eine schwere Aufgabe vor der Brust; besiegten diese doch den Tabellenführer der Fußball-Landesliga SC Geislingen am Mittwoch mit 2:1 – gegen Frickenhausen hieß es am Ende 2:2 (1:1). Von Beginn an machten die Gäste vor 300 Zuschauern sehr viel Druck und schnürten den SVW in der eigenen Hälfte ein. In der ersten Minute kamen die Frickenhäuser schon zu einem Abschluß aus kurzer Distanz, der allerdings noch keine Folgen hatte. Anders dann in der zehn Minute. Ein langer Ball wurde von der SVW-Abwehr unterlaufen, Karasalihovic war zur Stelle und schob überlegt zur verdienten Gästeführung ein. Kurze Zeit später brannte es wieder lichterloh im Strafraum der Härtsfelder. Piracchio lässt zwei Abwehrspieler stehen, aber anstatt selbst abzuschließen legt er den Ball auf einen Mitspieler ab, der dann an Torhüter Wille scheiterte.

Wer bis hierhin schon dachte es könnte ein unangenehmer Nachmittag für den SVW werden, sollte sich aber täuschen. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Kommando und trauten sich Stück für Stück nach vorne. In der 26. Minute gleich eine Doppelchance. Nach einer Flanke von Kamm trifft Torjäger Mayer den Ball nicht richtig; in der gleichen Minute ein Knaller vom stark spielenden Geißler aus 25 Metern, doch Torhüter Grgic ist zur Stelle. In der 33. Minute war es dann soweit. Ein scharfer Freistoß von Jeffrey Janik landet bei Leon Weber. Dieser schiebt aus kurzer Distanz zum viel umjubelten Ausgleich ein.

Die Halbzeitansprache von Coach Jens Rohsgoderer zeigte offenbar Wirkung. Der SVW übernahm sofort das Kommando, und hatte durch Kamm und Geißler gute Gelegenheiten. Den Gästen fiel zu diesem Zeitpunkt nicht viel ein, sie verwalteten das Ergebnis. Wie aus dem Nichts dann die erneute Gästeführung. In der 63. Minute landete eine lange Flanke aus dem Halbfeld auf dem Kopf von Hofacker. Torhüter Wille war zwar noch dran, aber dennoch machtlos. Von diesem Treffer war der SVW geschockt. Gelungene Aktionen waren in der Folge Mangelware. Aber die Mentalität der Mannschaft nie aufzugeben, sollte sich auch an diesem Nachmittag noch bezahlt machen. Eine Kopie des 1:1 aus der erste Halbzeit sorgte in der 88. Minute für den erneuten Ausgleich. Flanke Janik, diesmal Kopfball Leon Weber, 2:2. Zwei Minuten später fast noch das Sahnehäubchen. Wieder der starke Geißler, der die halbe Gästeabwehr stehen ließ und auf den eingewechselten Ibrahim passte. Dieser verzog allerdings aus aussichtsreicher Position. Somit blieb es beim leistungsgerechten 2:2 gegen eine starke Gästemannschaft. Darauf lässt sich in jeden Fall aufbauen. Nächsten Samstag geht es für den SVW mit einem eigens gecharterten Fanbus in Richtung Geislingen. Eine Überraschung ist dieser Mannschaft allemal zuzutrauen.