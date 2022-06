Fast eine Million Euro für Pflegeprojekte

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige: Mit über sechs Millionen Euro fördert das Land besondere Projekte, um die Tages- und Nachtpflege sowie die Kurzzeitpflege in Baden-Württemberg auszubauen. Von den Fördermitteln profitiert der Ostalbkreis mit insgesamt 916 041 Euro, wie die Gmünder Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Häußler, unter Berufung auf das Sozialministerium mitteilte.

Unterstützt wird demnach zum Beispiel das Projekt der Vinzenz von Paul gGmbH in Schwäbisch Gmünd „Sektorenübergreifende Kurzzeitpflege mit integriertem Care- und Case-Management“. Dieses sieht vor, dass jeweils ein Krankenhaus und eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung bei der Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zusammenarbeiten, um den Verbleib pflegebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. „Auch der Antrag der Stiftung Haus Lindenhof in Westhausen mit dem Ausbau des teilstationären Pflegeangebots im Bereich der Tagespflege dient der Entlastung der Angehörigen“, sagt Martina Häusler. Ebenso der Antrag des DRK-Kreisverbands Schwäbisch Gmünd.

Insgesamt fördert das Land sechs Tagespflegeeinrichtungen mit 84 Plätzen und eine Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 15 Plätzen sowie zwölf Modellprojekte zur Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege. Darunter finden sich weitere innovative Modelle der Kurzzeitpflege wie das Projekt zur Kurzzeitunterbringung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Pflegegrad in Pflegefamilien. „Wir wollen hilfreiche Angebote in der Fläche schaffen und den Menschen mit Unterstützungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf dabei helfen, weiterhin ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen zu können“, sagt Häusler.