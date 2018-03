Fast ein Heimspiel

Durch den Vizemeistertitel bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften haben Judith Wolf und Magnus Öhlert in ihrer letzten Saison im Radball-Nachwuchs das Heimrecht. Leider können die beiden dieses nur bedingt nutzen, da die Glück-Auf-Halle aufgrund einer anderen Veranstaltung nicht zur Verfügung steht. Der RKV Hofen konnte sich aber auf die Normannia Gmünd verlassen, die nun die Halle für den ausrichtenden RKV Hofen stellt.

Für das U19 Team Wolf/Öhlert ist mindestens ein dritter Platz im Viertelfinalturnier notwendig, um zum Halbfinale zu kommen, somit müssen sie mindestens sechs Punkte aus vier Spielen holen. Die Gegner sind zum Teil bekannte Teams, wie das Duo aus Darmstadt, welches als hessischer Vizemeister und Bundeskaderteam mit Sicherheit der härteste Brocken werden dürfte. Aber auch die anderen Gegner sind sicher nicht zu unterschätzen, es treten in Hofen etwa noch der vierte der bayrischen Meisterschaft, der RVC Steinwiesen, und der RSV-Schwaikheim (knapp an der Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft vorbei) am Samstag in Schwäbisch Gmünd an. Anpfiff ist um 14 Uhr in der Sporthalle des Parler-Gymnasiums.