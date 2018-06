Fassungslosigkeit. Dieses Gefühl war am Mittwochabend, wie landauf, landab auch auf der Ostalb zu vernehmen. Oder wie es Mats Hummels, einer der direkt Beteiligten im fernen Russland anmerkte: „Das ist ganz schwer in Worte zu fassen.“ Das machen andere. Das Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Als deutsche Nationalmannschaft. In der Vorrunde. Ein historisches Ereignis.

„Wir haben es auch nicht verdient weiterzukommen“, nahm ein sichtlich gezeichneter und nachdenklicher Bundestrainer Joachim Löw kein Blatt vor den Mund. Das bittere 0:2 gegen Südkorea bedeutete das noch bitterere Ende einer schwachen deutschen WM. 0:1 gegen Mexiko, ein Last-Minute-2:1 gegen Schweden und das besagte 0:2 - in keinem Spiel überzeugte der amtierende Weltmeister, der eigentlich seinen Titel verteidigen wollte. „In der Kabine sprach keiner“, sagte Oliver Bierhoff, Manager der Nationalkicker.

Jens-Peter Schuller sprach. Und erklärte gegenüber den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, was das deutsche Aus bedeuten kann - für den Amateurbereich. „So ein Ereignis hat Auswirkungen auf die Anmeldezahlen bei den Bambinis“, sieht der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Kocher/Rems eine Verbindung vom deutschen Fußballerfolg auf den Nachwuchsbereich, ohne genaue Zahlen zu nennen. Seit 2006, als der Fußball-Boom in Deutschland mit der Heim-WM begann, könne man dies beobachten. „Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist“, merkt Schuller an. König Fußball wird König Fußball bleiben - in 2017 waren laut Deutschen Fußball-Bund erstmals über sieben Millionen Mitglieder in Vereinen organisiert.

Kinder werden weiter Fußball spielen

Freilich werden weiter Kinder Fußball spielen wollen, doch als Weltmeister ist es ja dann doch cooler, Fußballer zu sein. Der Bezirkschef denkt auch an die Trainer und Betreuer, die vielleicht weniger gen Fußball streben.

Schuller ist ob des Ausscheidens „sehr traurig“. Er denkt wie viele, dass „Selbstzufriedenheit“ des Weltmeisters zu spüren war. Doch auch er sah, wie Millionen Fans: „Jeder hat unter seiner Normalform gespielt.“ Die Frage bleibt nach dem „Warum?“ Für Argirios Giannikis, Fußball-Lehrer und Trainer des Drittligisten VfR Aalen, fehlte die „Homogenität“. „Die war auf dem Platz nicht ganz ersichtlich“, befindet Giannikis. Er selbst weiß, wie wichtig sie ist. Aus seiner Mannschaft mit vielen Zu- und Abgängen ist der neue Coach derzeit, seit einer Woche im Training, selbst dabei eine Einheit zu formen. Dass dass frühe Aus in Russland weitere Auswirkungen auf den Boom im deutschen Fußball hat, glaubt er nicht. „Deutschland ist ein Fußball-Land und wird ein Fußball-Land bleiben“, sagt Giannikis. Die Fassungslosigkeit wird weichen.