Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitag, gegen 23 Uhr die Außenfassade eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Brand geraten.

Die Feuerwehr Waldstetten, die mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, hatte den Brand rasch unter Kontrolle. An der Fassade entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro.