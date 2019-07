Faschingserlös für die Kinderklinik

2000 Euro hat die katholische Kirchengemeinde Sankt Stephanus Wasseralfingen an den Förderverein Freunde der Kinderklinik Aalen gespendet. Der Betrag enthält den von der Gemeinde auf eine „glatte“ Summe aufgerundeten Erlös aus dem diesjährigen Gemeindefasching in der Sängerhalle in Höhe von 1851 Euro. Der Kirchengemeinderat hatte auf Anregung des Gemeindefaschingsteams beschlossen, Erlöse aus dem Gemeindefasching an soziale Projekte zu spenden. Das soll zeigen, dass bei aller Ausgelassenheit des Faschings die nicht vergessen werden sollen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Die Spende haben Pfarrer Harald Golla (Mitte) und die gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats von Sankt Stephanus, Jutta Schaff (hinten links), an die Vorsitzende der Freunde der Kinderklinik, Claudia Köditz-Habermann (hinten, Zweite von rechts), überreicht. Mit dabei waren auch die Schriftführerin des Fördervereins, Ulrike Rikarek, sowie die beiden kleinen Patienten Elena und Kevin.