Am Faschingssamstag, 25. Februar, steigt wieder der große Faschingsball der DJK Wasseralfingen. In der Glück-Auf-Halle in Hofen gibt es ab 20 Uhr wieder ein buntes Programm. Fetzige Musik von DJ-Indi sowie mehrere Bars sorgen außerdem für Stimmung. Karten gibt’s im Vorverkauf für acht Euro bei MusikA in Aalen, Raumgestaltung Maier und Schreibwaren Rössler in Wasseralfingen sowie bei Blumen Wolter in Hüttlingen. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.