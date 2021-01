Damit die Ostäbler ihre Lebensfreude trotz Corona-Pandemie ihre Lebensfreude nicht verlieren und zu Hause Fasching feiern können, wie die Verantwortlichen schreiben, haben die Aalener Löwenbrauerei und Wiedemann-Weine aus Unterkochen Fasching-to-go-Träger gepackt. Dazu liefern „‘r Brauer von Ola und d‘r Michel von Kocha“ ein Gedicht für zu Hause:

Neamad ko es wohl beschdreida, s’warat au scho bessre Zeida. Zammahalda laudat dia Devis, so schafft ma au d’Corona-Kris. D‘r wackre Schwob, der denkt zurecht, spara jo – des isch ned schlecht. Blos bei ganz besondre Sacha, soll ma koin falscha Geiz enfacha. Wer spart beim Senga ond beim Lacha, beim Frohsenn ond beim Späßle macha, beim Fasnachtstreiba ond Rabatz, der spart ganz g‘wies am falscha Platz. Froh em Herz den mir d‘Driabsal meida, dann lebt sich‘s besser en solche Zeida, mir genießat d‘s Leba täglich nei, mit Zuversicht, des derf scho sei. Dass jeder drhoim sei Fasnacht hot, gibt’s a Vierer-Päckle ond des schdod mit 2 Sektla vom Rilling und 2 Fasnachts-Bier grad in de Märkt und wardad hier. Drom kennat mir de Fasnachter blos saga: „Des isch a guada Wahl, do kosch net klaga! Mir lassat ons dia Freud net nemma. Greifat zua ond feirat halt drenna!“ Proscht auf d‘Fasnacht 2021! An Gruass vom Brauer von Ola ond vom Michel von Kocha!!

Die Aaalener Fasnachtszunft hat die Idee aufgegriffen und zeigt am 6. Februar ab 19.30 Uhr auf Youtube ein Best-Of der Aalener Prunksitzungen der vergangenen Jahre.