Am Montagmorgen gegen 7 Uhr stellte der Hausmeister der Reinhard-von-Koenig-Schule in Fachselfeld fest, dass Unbekannte zwei Außentüren und einen Papiercontainer der Schule mit Farbe bemalt haben. Die Farbschmierereien entstanden in der Zeit zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Telefon 07366/96660.