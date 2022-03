Hinweise auf die Täter erbittet in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.

Gleich zwei Fälle von Farbschmierereien meldet die Polizei in Aalen vom vergangenen Wochenende. Unbekannte haben demnach zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, eine Litfaßsäule in der Straße Auf dem Galgenberg beschmiert. Ein daneben abgestellter BMW wurde dabei ebenfalls beschmutzt.

Außerdem sind am Hauptbahnhof in der Nacht zum Sonntag in der dortigen Unterführung die Wände mit Farbe beschmiert worden.