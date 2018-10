Fanszination Tanztheater

Mit einem zweiteiligen Tanzabend präsentiert sich die Posterino Dance Company am Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Aalener Stadthalle und am 13. Oktober beim Theaterring. Die Aufführungen im Rahmen der Reihe imPuls und der Aalener Kulturwochen werden gefördert von Tanzland, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes.

Ab 20 Uhr stellen sechs Tänzerinnen und Tänzer in „Through my Eyes“ in einer Reihung von Bildcollagen die faszinierende Verbindung von Bewegung, Mimik und Gestik her. Es ist Lust am Spiel mit Unbewusstem, Verräterischem, Durchschaubaren. In Perfektion zeigt sich nichts anderes als eben Vollkommenheit. Es ist das Interesse am Kind, das in jedem Menschen schlummert und das sich immer noch beredt und genau ausdrücken kann, wenn man seine Sprache versteht. In dem Tanztheaterstück werden die Tänzer diese Aspekte durch die Augen des Choreografen reflektieren. Die Musik des ersten Teils stammt von Vincenzo Bellini und Werner Scharfenberger.

Der zweite Teil der Abend mit „Love me if you can!“ dreht sich um das ewig währende Thema Einsamkeit, Sehnsucht und Suche nach Liebe. Eine Frau durchlebt im Handlungsstrang Liebe, Ablehnung, Hass und Leidenschaft. Und findet am Ende ihre eigene Identität und ihren eigenen Weg. In einem dynamischen Tanzreigen zu Soul-Music aus den Sixties sind die Tänzer hautnah und individuell in einer mitreißenden, modern-neoklassischen Choreografie zu erleben. Die Musik des zweiten Teils stammt von James Brown, The Temptations, Nina Simone, Booker T & The MGs, Ray Charles, Sam & Dave, Glady's Night & The Pips un d The Platters.