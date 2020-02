Fans sitzen, Comedians wandern

Am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr steigt die erste Spassix-Comedy-Nacht Aalen. In drei Lokalen – Ostertag, Sancho und Scheerer-Mühle – können Comedy-Freunde an einem Abend jeweils vier Comedians hautnah erleben. Auf den Bühnen stehen Emir Puyan Taghikhani, Dominik Herzog, Lukas Wandke und Marius Jung.

Das Konzept: einmal bezahlen, im Lokal der Wahl sitzen bleiben, die vier Comedians wandern von einem Lokal zum nächsten. Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Weiter geht’s mit der zweiten Show um 20.20 Uhr und so fort. Die Comedians spielen jeweils ein Kurzprogramm von circa 30 Minuten, danach ist eine Pause, in der man etwas essen und trinken oder sich unterhalten kann.

Marius Jung verfügt über eine langjährige TV- und Bühnenerfahrung als Entertainer, Komiker Sänger und Moderator. Seit über 20 Jahren moderiert er Shows aller Art: Varietéshows, die Routine lehren, Comedyshows, die Spontanität bringen und Eventshows, die ihn talken, referieren und unterhalten lassen. Mit freier Schauspiel- und Gesangausbildung im Gepäck spielt und moderiert er seit den 90er Jahren auf den Bühnen und im TV Deutschlands. 25 Jahre Humorarbeiter zu sein, sagt er, bringt den Vorteil, gelassen, eloquent und mit Leichtigkeit auf die Bühne treten zu können.

Lukas Wandke bezeichnet sich als einen Comedian, der es eigentlich nie werden wollte, aber plötzlich auf einer Bühne stand und seitdem am liebsten nur noch mit Mikrofon durchs Leben tingelt. Er kommt aus dem idyllischen Bad Münster am Stein Ebernburg – der Ort, der mehr verschiedene Farben von Mülltonnen als Einwohner hat. Sein Privatstudium in Köln prägte ihn, da er feststellen musste, dass die Aufnahmekriterien nicht nur reiche Eltern, ein Mini-Cooper oder ein scheiß Abitur sind, nein viel schlimmer – es sind die Segelschuhe. Wandke sieht sich als lustigen, sympathischen Typ der Generation y – er nimmt sich selbst nie wirklich ernst.

Dr. Emir Puyan Taghikhani – ein Name, bei dem Scrabble-Veteranen und Buchstabier-Weltmeister nur noch zwei Buchstaben im Sinn haben: „Hä?“ Emir Puyan Taghikhani ist promovierter Lebensmittelchemiker und liefert Stand-Up-Comedy, die so heiß ist, dass der Bacon in der Kühltheke von sich aus kross wird. Die Menschen haben Angst vor chlorierten Hühnchen und Sperma in der Dönersauce. Da bedarf es eines fachkundigen Experten, der nicht nur die Weisheit, sondern auch alles andere mit dem Löffel gefressen hat.

Dominik Herzog ist Rechtsanwalt und Kabarettist. Er kümmert sich um die Frage aller Fragen: Wer hat eigentlich Recht? Warum hat in der Beziehung die Frau, in der Schule der Lehrer und im Job der Chef Recht? Warum die einen immer, die anderen nie? Ja, Sie haben vollkommen Recht: Das ganze Leben ist voller Unrecht. Vor dem BGH um die Parklücke streiten – oder doch besser sein Glück in der Selbstjustiz suchen? Herzog bietet Einblicke und Ausblicke von einem, der es wissen muss: Denn er ist Advocards Liebling – nicht nur für Paragrafenreiter und Hobbyjuristen, sondern auch für alle Rechthaber, Wichtigtuer.