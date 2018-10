Familienwanderung des Schwäbischen Albvereins

Um den Kartoffelkönig und noch viel mehr geht es bei der nächsten Wanderung der Familiengruppe des Albvereins. Da wird ein bisschen gewandert, gebastelt und natürlich eine Kartoffelleckerei am Feuer zubereitet. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Treffpunkt ist am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr am Wanderparkplatz Röthardt.

Anmeldung und Infos über alles, was mitzubringen ist, unter Telefon 0711 / 2258554 bis zum 25. Oktober bei Michaela Spielmann vom Schwäbischen Albverein.