„Familientreffen“ feiert Raiffeisens Idee

Ganz im Zeichen von Genossenschaftspionier Friedrich Wilhelm Raiffeisen und dessen Idee steht der 12. Genossenschaftstag, den der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) gemeinsam mit der VR-Bank Ostalb am Samstag, 7. Juli, in Aalen veranstaltet.

Bei dem „Familientreffen“ auf dem Spritzenhausplatz präsentieren die Genossenschaften der Region sich und ihre vielfältigen Geschäftsmodelle. „Unsere Idee lebt und ist so aktuell wie nie zuvor“, sagt BWGV-Präsident Roman Glaser. Sowohl die Vielfalt an Genossenschaften als auch die Zahl der Mitglieder nimmt immer weiter zu. Mit mehr als 3,92 Millionen Mitgliedern ist Baden-Württemberg das „Land der Genossenschaften“ – der Südwesten hat deutschlandweit die mit Abstand höchste Dichte an Mitgliedern.

Der immer am ersten Samstag im Juli begangene Internationale Genossenschaftstag steht ganz im Zeichen der mehr als 160 Jahre alten Rechts- und Unternehmensform. Auf dem Spritzenhausplatz in Aalen präsentieren sich am Samstag, 7. Juli, von 10 bis 15 Uhr zahlreiche Genossenschaften mit ihren vielfältigen und erfolgreichen Geschäftsmodellen. Neben der VR-Bank Ostalb, der Bezirksvereinigung der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Ostalbkreis und der Genossenschaftlichen FinanzGruppe präsentieren sich in Aalen auch die OstalbBürgerEnergie, die Energiegenossenschaft Virngrund, Elektromobilität für Alle, das genossenschaftliche Kino am Kocher, der genossenschaftliche Dorfladen Welland-Mitte eG, der Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg sowie der BWGV.

Städtisches Orchester und Sportakrobatik

Daneben ist für reichlich Unterhaltung gesorgt: Auftritte des städtischen Orchesters Aalen stehen ebenso auf dem Programm des Genossenschaftstags wie eine Show der MTV-Sportakrobatik Choice Acrobatic Bewitched. Die nötige Prise Humor liefern Ernst Mantel, Komödiant, Liedermacher und Schwabe, sowie die Band Diebold und Kollega, die schwäbischen Unsinn in bekannte Melodien verpackt. Zudem stellen junge Nachwuchskräfte der VR-Bank Ostalb das Nachhaltigkeitsprogramm des Kreditinstituts vor. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch überreicht der VR-Bank Ostalb gemeinsam mit Präsident Glaser die Beitrittsurkunde zum Nachhaltigkeitsmanagement-System WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg und wird ein kurzes Grußwort an die Besucher richten. Der Genossenschaftstag wird um 10 Uhr von Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler, BWGV-Präsident Glaser sowie den beiden Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank Ostalb, Hans-Peter Weber und Kurt Abele, eröffnet.