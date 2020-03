Familienfreundlich: Sechs Unternehmen ausgezeichnet

Sechs Unternehmen aus der Region sind von den Arbeitgebern und dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg für ihr familienbewusstes und lebensphasenorientiertes Personalmanagement mit dem „familyNET-Prädikat Familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet worden.

Die EnBW Ostwürttemberg DonauRies, das Institut für Oberflächentechnik (IFO), die Qubus Planung und Beratung Oberflächentechnik, das Samariterstift Altenhilfe Ostalb, die VR-Bank Ostalb und die VR-Bank Ellwangen erhielten zusammen mit 22 weiteren Betrieben aus Industrie, Dienstleistung und Sozialwirtschaft das „familyNET“-Prädikat in Stuttgart überreicht.

16 Unternehmen davon, darunter auch die Unternehmen aus Ostwürttemberg, haben sich dem Begutachtungsprozess erneut gestellt. Insgesamt konnten seit 2013 bislang 209 Prädikate in Baden-Württemberg verliehen werden.

Markus Kilian, Geschäftsführer von Südwestmetall Bezirksgruppe Ostwürttemberg, gratulierte den Unternehmen im Rahmen einer Presseveranstaltung im Verbandshaus in Aalen und war begeistert über ihr Engagement. „Es freut mich, dass sich so viele Unternehmen aus der Region mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigen. Die Verleihung des Prädikats honoriert die Leistungen der Unternehmen in diesem wichtigen Bereich“, so Kilian.

Das in Baden-Württemberg fest etablierte und anerkannte Prädikat würdigt das große Engagement der Unternehmen zum Beispiel für eine flexible Arbeitszeitgestaltung, für die Wiedereinstiegsförderung nach einer Familienpause oder im Bereich der Kinder- und Angehörigenbetreuung. Die Auszeichnung unterstützt die Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte und trägt zum Imagegewinn bei. „familyNET“ wird vom Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V., Südwestmetall und dem Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg e. V. gefördert. Das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft setzt das Projekt „familyNET“ um. Kooperationspartner sind der Landesfamilienrat Baden-Württemberg und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.