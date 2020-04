Familie sterben früher am Hunger als an Corona

Petra Pachner , 1. Vorsitzende, die Vorstandsmitglieder Pawan Dhakal und Herwig Jantschik engagieren sich mit Anderen für die Aus- und Schulbildung für die Menschen in Nepal über den Verein Zukunft für Nepal Ostwürttermberg e.V. Über ihre nepalesische Stiftung bekommen sie tagesaktuell Informationen darüber, wie die Corona-Pandemie das Leben in den Bergdörfern beeinflusst.

„Viele Menschen in Deutschland haben durch Ihre Spende den Bau des Ausbildungszentrum ermöglicht. Daher möchten wir sie über die derzeitigen Auswirkungen der Corona Pandemie in Nepal informieren“, so Petra Pachner.

„Seit 24. März ist eine Ausgangssperre in Nepal verhängt und vorerst auf 27. April verlängert. Alle Grenzen sind geschlossen. Der internationale Flugverkehr ist bis 30. April komplett, bis auf die Regierungsflüge eingestellt. Viele Menschen haben durch die Schließung des Flughafens ihren Arbeitsplatz verloren, in einer Zeit in der das ärmste Land der Welt von den Auswirkungen der Corona Krise stark betroffen ist. Die Arbeitergruppe ist am stärksten betroffen. Sie arbeitet derzeit den ganzen Tag, um ein wenig Essen zu besorgen und das Überleben so zu sichern“, so Petra Pachner weiter.

Nach vierwöchiger Ausgangsperre wird das Essen knapp. Vorhandenes Essen ist so teuer geworden, dass es für die meisten Nepalesen unerschwinglich wird.

Um zu überleben, gehen Tausende, besonders Frauen und Kinder weg von Kathmandu zurück zu ihren Heimatdörfern, in denen sie geboren und aufgewachsene sind. Hierzu müssen Sie des öfteren mehrere 100 Kilometer zu Fuß zurückzulegen und dies meist nur mit Wasser zum Trinken, weil es an Nahrung in ganz Nepal fehlt.

Durch Pawan Dhakal, der beim Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg im Vorstand sitzt, hat der Verein Zugang zu Informationen von der Bevölkerung. So sagt ein Betroffener zum Beispiel: „Meine Familie wird früher an Hungern sterben als an Corona, da meiner Familie und mir das Essen zuneige geht.“

Tausende von nepalesischen Gastarbeitern aus Indien sind an der Grenze zu Nepal gestrandet und suchen eine Möglichkeit nach Hause zu kommen. Auch die Millionen Gastarbeiter in arabischen Ländern warten auf internationalen Flugverkehr, um in Ihre Heimat zurückkehren. Sie haben wegen der Pandemie ihren Job verloren und leben derzeit von ihrem wenigen Lohn als Zwangsarbeiter.

Auch die Projekte des Vereins sind von dieser Ausgangsperre sehr stark betroffen. Die Bauarbeiten der Schule sowie Wohnhauses sind seit 24. März komplett eingestellt. Der Schulbetrieb ist bis auf weiteres geschlossen.

„Auch planen wir eine spontane Hilfsaktion, für die an Hunger notleidende Bevölkerung. Zu nennen sind hier besonders die Kinder und Frauen, die am stärksten betroffen sind. Hinzu kommt, das Nahrung nur im Umkreis von ein bis zwei Kilometern in den kleinen Laden zu kaufen gibt. Aber in diesen Läden wird derzeit ebenfalls die Lebensmittelversorgung knapp. Dort wo es noch Reserven gibt , steigen die Preise um das 3 fache als in der normalen Zeit“, erzählt Petra Pachner weiter. Verhungern sei daher das aktuelles Problem.