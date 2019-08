Falschgeld für Rap-Videos

Am Donnerstag ist ein 30-Jähriger unter anderem wegen Falschgeld vor dem Aalener Amtsgericht gestanden. Unter Richter Martin Reuff fand der erste Teil der Hauptverhandlung statt. Sechs Anklagepunkte wurden zu Beginn verlesen, sieben Zeugen im Laufe der Verhandlung vernommen. Zu einem Urteil kommt es aber erst im September.

„Ich habe mir das Geld als Scheingeld für Videos geholt“, sagt der Angeklagte. Im Darknet habe er das Falschgeld entdeckt und zirka 100 Scheine bestellt. Ein Jahr lang habe er das Geld nicht angerührt, bis er es unter Alkoholeinfluss doch mit zu einer Aalener Tankstelle genommen habe. Dort bezahlte er mit echtem Geld, der Angestellten warf er allerdings noch ein paar „Blüten“ hin. „Das ist falsches Geld – nicht zum Zahlen benutzen“, habe er zu ihr gesagt. Sie bestätigte das vor Gericht. 16 Scheine stellte die Polizei in der Tankstelle sicher. In dem, was in der Tankstelle passiert ist, sieht der Richter keine Straftat. Allerdings sei der Straftatbestand wahrscheinlich trotzdem erfüllt, da er so viel Falschgeld zu Hause aufgehoben habe mit der Möglichkeit, es in Umlauf zu bringen. Der Angeklagte kann gar nicht verstehen, warum das der Hauptanklagepunkt ist, denn „das war für mich Spielgeld, von Anfang an“, sagt er. Der Staatsanwalt hat darauf nur eine Antwort: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“

Neben dem Falschgeld geht es unter andern um Diebstahl. Der Angeklagte hat einen Rottweiler aus einem Zwinger entwendet, weil er ihm „leid getan“ habe. Er wollte nach eigenen Angaben lediglich mit ihm spazieren gehen und ihn füttern – dann wieder zurückbringen. Davor sei er aber, bedingt durch seinen Alkoholkonsum, zu Hause eingeschlafen.

Mit gestohlenem Rad zur Polizei

Auch ein Mountainbike hat der 30-Jährige geklaut, dass er ein paar Wochen später unter Alkoholeinfluss bei der Polizei abgab. Ein weiterer Punkt war ein anderer Vorfall in einer Tankstelle. Der Angeklagte hatte sich eine Spendenkasse unter den Arm geklemmt und nach einer kurzen Diskussion mit dem Tankstellenbesitzer die Tankstelle samt Kasse verlassen. In der Kasse seien schätzungsweise 50 Euro gewesen, die zum Großteil vom Angeklagten selbst stammen – das bestätigte der Tankstellenbetreiber. „Ich habe ihm gesagt, er soll das Geld lieber behalten, wenn er mal welches hat“, sagt der Betreiber vor Gericht. Vor der Tankstelle konnte der Tankstellenbetreiber dem Angeklagten die Kasse wieder abnehmen.

Der 30-Jährige steht nicht zum ersten Mal vor Gericht. Im Bundeszentralregister finden sich zehn Eintragungen. Auch zwei Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen hat er schon hinter sich. Seine Diagnose: paranoide Schizophrenie und Symptome der Abhängigkeit durch Alkohol. Die Einschätzung seiner Bewährungshelferin: „Er bemüht sich auf jeden Fall“. Allerdings könne es so, wie es jetzt laufe, nicht weitergehen. Ihr Vorschlag: „Betreutes Wohnen und ein gesetzlicher Betreuer.“ Einer der sechs Anklagepunkte wurde fallengelassen, weil er dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden konnte. Alle anderen hat der Angeklagte mehr oder weniger vollständig gestanden.