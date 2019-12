Am Mittwoch gegen 0.10 Uhr ist ein ortsunkundiger 38-jähriger Fahrer mit seinem VW Golf an der Auffahrt zum Tunnelportal Ost des Einhorntunnels versehentlich in Richtung Stuttgart aufgefahren, obwohl er eigentlich in Richtung Aalen fahren wollte.

Um seinen Fehler zu korrigieren, bog er an der Auffahrt der B29 nach links in Richtung Aalen ab und wurde dadurch zum Falschfahrer.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 35-Jähriger auf der B29 in Richtung Stuttgart und musste wegen des auf seiner Spur entgegenkommenden 38-Jährigen nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung machen. Der 38-jährige Falschfahrer konnte kurze Zeit später durch die Polizei angehalten werden.