Falschfahrer auf der Autobahn.

Am Dienstagabend hat ein Verkehrsteilnehmer auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen einen Falschfahrer beobachtet. Der Ford-Fahrer war zunächst ordnungsgemäß in Richtung Würzburg unterwegs, wollte aber in Richtung Ulm fahren. Als der 20-jährige Autofahrer bemerkte, dass er aus seiner Sicht falsch fuhr, wendete er mitten auf der Autobahn und fuhr auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung zurück bis zur Ausfahrt Aalen/Westhausen.

Dort fuhr er aus der Autobahn aus und an der gegenüberliegenden Einfahrt nun ordnungsgemäß in Richtung Ulm ein. Der Zeuge, der die Falschfahrt zuvor beobachtete, verständigte hierüber die Polizei und folgte anschließend dem ehemaligen Falschfahrer. Der fuhr an der nächsten Anschlussstelle Aalen/Oberkochen aus der Autobahn aus, wo er anschließend von der Polizei gestellt wurde.

Die Polizei in Aalen bittet nun, im Zuge der weiteren Ermittlungen, Zeugen der Falschfahrt und Verkehrsteilnehmer, die dabei gefährdet wurden, sich unter Telefon 07361 / 5240 bei der Polizei in Aalen zu melden.