Falscher Alarm an der Braunenbergschule

Große Aufregung hat es am Mittwochvormittag, wie die Polizei erst jetzt meldet, an der Wasseralfinger Braunenbergschule gegeben. Kurz nach 11.30 Uhr rückten Beamte des Polizeipostens Wasseralfingen dorthin aus, nachdem von dort eine Frau mit einem Messer gemeldet worden war und mehrere Kinder offenbar sehr aufgeregt und beunruhigt waren. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Mutter eines Schülers aufgrund des bevorstehenden Schulwechsels mehrere Gegenstände ihres Sohnes zusammengetragen hatte, was von einem Schüler oder einer Schülerin falsch interpretiert worden war. Die Sachlage wurde von den Kindern weitergegeben und schaukelte sich dann derart auf, dass die Schulleiterin die Polizei verständigte. Die Schüler wurden von einem Beamten beruhigt; eine Gefährdung der Kinder konnte in keiner Weise festgestellt werden.