Falsche Polizisten bringen 83-Jährige dazu, ihr Schließfach auszuräumen

Eine 83-Jährige aus Aalen ist am Freitag das Opfer von Betrügern geworden. Die Kripo wurde erst darauf aufmerksam, als die Frau bei der Kripo Aalen am Freitagmittag anrief - und Kriminalbeamte sprechen wollte, die es gar nicht gab.

Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich dann erst heraus, dass die Frau betrogen wurde.

Bereits am Donnerstagabend sei sie von falschen Polizisten telefonisch kontaktiert worden, so das Opfer. Die Täter agierten professionell: Sie verängstigten und täuschten die 83-Jährige laut Polizei, gaben sich als falsche Polizisten aus. Die Frau ging dann tags darauf zur Bank ging und holte aus ihrem Schließfach Wertgegenstände, die im Polizeibericht nicht näher beschrieben werden.

Mit den falschen Polizisten hatte sie offenbar vereinbart, dass sie die Wertsachen später in ihrem nicht abgeschlossenen Auto auf dem Kundenparkplatz eines Rewe-Lebensmittelmarktes ablegen würde.

Während sie dann beim Einkaufen war, nahmen die Betrüger die Wertsachen, die in einer Stofftasche verstaut waren, aus dem geparkten silbernen VW Polo.

Die Kriminalpolizei bittet nun in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise. Wer hat die Täter möglicherweise an dem Supermarkt oder an anderer Stelle gesehen oder Verdächtiges beobachtet?

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor professionellen Betrügern wie den falschen Polizisten, die nahezu rund um die Uhr auf der Suche nach den nächsten Opfern seien.

Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Immer wieder kommt es in der Region derzeit zu ähnlichen Betrugsfällen. Die Opfer sind meistens Älter und lassen sämtliche Vorsicht vermissen. Der Schaden übersteigt in manchen Fällen mehrere 10.000 Euro. Auch Angehörige sind aufgefordert ältere Familienangehörige über die Gefahren der Betrugsmasche zu informieren.