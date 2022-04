Falsche Polizeibeamte schlagen erneut zu.

Abermals ist ein Senior auf falsche Polizeibeamte hereingefallen. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche

Am Dienstagmorgen ist der Senior aus Aalen von einem angeblichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert worden. Dieser teilte ihm mit, dass in seiner Nachbarschaft eine Bande eingebrochen habe und einer der festgenommenen Einbrecher einen Zettel bei sich gehabt habe, auf der die Adresse des Seniors stehen würde.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde der Mann über seine Vermögensverhältnisse ausgefragt und ihm vorgegaukelt, dass sein Geld auf seinem Konto nicht sicher sei, da ein Bankmitarbeiter mit den Einbrechern zusammenarbeiten würde. In mehreren Anrufen über Tage hinweg konnte der Senior dazu gebracht werden, in Aalen einen Geldbetrag von seinem Konto abzuheben.

Nachdem er in Aalen keine höheren Geldbeträge abheben konnte, da er Bankkunde der Filiale in Neu-Ulm ist, konnte der Mann durch die Betrüger so sehr unter Druck gesetzt werden, dass er zweimal mit einem Taxi nach Neu-Ulm gefahren ist, um dort einen fünfstelligen Bargeldbetrag von seinem Konto abzuheben. Letztendlich konnte der Mann dazu gebracht werden, den abgehobenen Geldbetrag am Donnerstag um 17.30 Uhr im Bereich der Heidestraße an einen angeblichen Polizeibeamten zu übergeben.

Der Abholer des Geldes war etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte ein hageres Gesicht und halblange dunkelbraune, glatte Haare. Zudem trug er einen Vollbart und eine FFP2-Maske. Nach Aussage des Opfers handelte es sich vom Aussehen und Sprechen her um einen Deutschen.

Wer kann Hinweise auf den Geldabholer geben? Wer machte am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr Beobachtungen im Bereich der Heidestraße/ Fahrbachstraße/Rötenbergstraße? Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.