Falsche Leerzeichen – Dr. Skate nachträglich zum Sieger gekürt

Das hat es so beim Stadtlauf auch noch nicht gegeben. Aufgrund von falsch gesetzten Leerzeichen im Namen des Dr. Skate/Kinderschutzbund Teams bei den Nachmeldungen konnten an der Siegerehrung des Teamlaufs am Aalener Stadtlauf vergangenen Sonntag einige Teilnehmer nicht gewertet werden. Somit ging der Preis für das größte Team zunächst an die Hochschule Aalen. Ein Fehler, der nun behoben wurde.

„Da der Fehler bei uns lag möchten wir gerne die Siegerehrung nachholen und das Ergebnis auch offiziell richtigstellen. Das Team Dr Skate / Kinderschutzbund hat ganz knapp mit 64 zu 62 Teilnehmern das Team der Hochschule geschlagen“, stellt Ingo Sachs (Organisator des Stadtlauf) richtig.

Riegel rundet auf

Auch in diesem Jahr spendet Dr. Skate wieder 15 € pro Teilnehmer des Teams beim Stadtlauf in Aalen für den Kinderschutzbund. Die Summe hat Uli Riegel, der Inhaber von Dr. Skate großzügig aufgerundet.