Falsch geparktes Auto führt zu Unfall

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 13.10 Uhr in den Einmündungsbereich Wischauer Straße/Egerlandstraße eingefahren. Dabei war ihm durch einen falsch geparkten Wagen die Sicht in die Kreuzung nicht möglich. Er fuhr vorsichtig bis zur Sichtlinie vor und hielt an, als er eine Frau bemerkte, die mit ihrem Kleinkraftrad von der Egerlandstraße heranfuhr. Diese bremste ab und stürzte alleinbeteiligt.