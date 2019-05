Faire Radtour folgt dem Remstal-Radweg

Seit Jahren bietet das Um-Welthaus das Format „Faire Radtour“ an. Dieses Jahr geht die Route anlässlich der Remstal-Gartenschau von Schwäbisch Gmünd bis Aalen. Start ist am Donnerstag, 30. Mai, um 19 Uhr am Bahnhof Schwäbisch Gmünd, Ende um 17 Uhr am Um-Welthaus Aalen.

Entlang des neu markierten Remstal-Radwegs geht es über Stationen zu alternativem Konsum, Friedensbewegung, den Naturraum Auwald, erneuerbare Energien, Upcycling, bürgerschaftliches Engagement und mehr. Es geht zu spannenden Beiträgen zur Gartenschau in den Rems-Gemeinden Gmünd, Böbingen, Mögglingen und Essingen. In Gmünd kann man inzwischen Räder von „Regiorad Stuttgart“ leihen. Bitte Vesper mitbringen, Vesperplätze sind vorhanden, in Mögglingen gibt es am Nachmittag die Möglichkeit zur Einkehr mit Kaffee und Kuchen.

Das Angebot ist auch für Schulen, Jugendgruppen und alle anderen Gruppen als Bildungs-Veranstaltung buchbar.