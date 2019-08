1. Runde

im Bezirkspokal

SV Jagstzell - TV Neuler; DJK Eigenzell - SV Kerkingen;

VfB Ellenberg - SV Pfahlheim

DJK Schwabsberg/Buch - SSV Aalen I; SGM Riesbürg - SGM Fachsenfeld/Dewangen; SG Union Wasseralfingen I - TSV Hüttlingen; SV Waldhausen II - SV Dalkingen; SV Ebnat - TSG Abtsgmünd; FC Röhlingen - SV-DJK Stödtlen; FC Ellwangen II - SF Dorfmerkingen II; Sonntag, 11. August 13 Uhr; SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - SGM Kirchheim/Trochtelf.;

SF Eggenrot - FV 08 Unterkochen II; SGM Rindelbach/Neunheim - FSV Zöbingen; SV Elchingen - SV Waldhausen; Kösinger SC - SG Schrezheim; FC Ellwangen I - FV 08 Unterkochen; TV Bopfingen - TSV Adelmannsfelden; SV Lippach - SSV Aalen II; VfB Tannhausen - SC Unterschneidheim; RV Ohmenheim - SGM Wasseralfingen II; DJK Nordhausen/Zipplingen - TSV Westhausen (Spielort Zipplingen); FC Schloßberg - SF Rosenberg; SV Wört - SV Lauchheim; TV Neuler II - TSG Hofherrnweiler III.

Frauen

Hauptspieltag Donnerstag 3. Oktober 15 Uhr.

1. FC Stern Mögglingen - FC Ellwangen (Do., 14 Uhr); FC Härtsfeld 03 - SV Eintracht Kirchheim Do., 14 Uhr); TSG Hofherrnweiler-Unterromboch - TSV Hüttlingen (Do., 14 Uhr); SGM FC Alfdorf/ FC Eschach - SGM Ebnat/Waldhausen (Do., 14 Uhr); SGM 1. FC Normannia Gmünd/TSV Wäschenbeuren II - TSV Ruppertshofen (Do., 14 Uhr); RSV Hohenmemmingen - TV Steinheim (Do., 14 Uhr); SGM TV Neuler/DJK SG Wassseralfingen - FC Ellwangen II (Do., 14 Uhr); FV Sontheim/Brenz: Freilos.

Termine:

1. Pokal-Spieltag am 3. Oktober, 14 Uhr

2. Pokal-Spieltag am 8. März 2020, 14 Uhr

3. Pokal-Spieltag am 11. April 2020, 17 Uhr (Ostersamstag)

4. Finale am 1. Juni 2020 (Pfingstmontag).