In der Zeit zwischen Freitagabend 19.15 Uhr und Samstagmittag 12.20 Uhr haben Unbekannte die Scheibe eines Pkw Renault eingeschlagen, der in der Glückaufstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter zwei EC-Karten. Auch an einem in der Faber-du-Faur-Straße abgestellten Fahrzeug schlugen Unbekannte eine Scheibe ein. Entwendet wurden lediglich drei Schachteln Zigaretten und ein geringer Bargeldbetrag. Die Beschädigung wurde am Samstagmorgen gegen 4.10 Uhr bemerkt. In beiden Fällen wird der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise jeweils bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.