Fahrzeug zerkratzt: 7000 Euro Schaden

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitagabend und Samstagmittag ein Fahrzeug zerkratzt, das in der Aalener Friedhofstraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 am Freitag und 13-30 Uhr am Samstag. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen VW.

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.