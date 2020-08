Fahrzeug macht sich selbständig

Gegen 12.30 Uhr hat sich am Samstagmittag der Kleinbus eines 38-Jährigen in der Faber-du-Faur-Straße selbstständig gemacht. Er hatte das Fahrzeug nicht ausreichend abgesichert. So rollte es gegen einen geparkten Pkw Renault, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.