Ein Bus bringt Teilnehmer zum Sudetendeutschen Tag am 20. Mai nach Augsburg. Um 6.45 Uhr werden die Mitfahrer in Unterrombach beim Böhmerwaldheim und um 7 Uhr in Ellwangen am Schießwasen abgeholt. Anmeldungen werden unter 07361 / 73698 oder 07961 / 53142 entgegen genommen. Rückfahrt ist um 17 Uhr.