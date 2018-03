Am Dienstag, 22. Mai, findet eine Leserausfahrt nach Ravensburg und an den Bodensee statt. Abfahrt ist um 7 Uhr in Neunheim (Reiseterminal Mack) und um 7.30 Uhr in Aalen am Greutparkplatz. Die Fahrt kostet regulär 94 Euro pro Person. Leser der Aalener Nachrichten und der Ipf-und Jagst-Zeitung zahlen bei Vorlage einer Abokarte 79 Euro. Pro Abokarte können maximal zwei Personen angemeldet werden.