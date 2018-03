Fahrstreifen gewechselt, Auto gestreift und geflüchtet

Ursache für den Flugzeugabsturz bei Waldburg am 14. Dezember, bei dem alle drei Insassen ums Leben gekommen waren, ist laut Staatsanwaltschaft Ravensburg vermutlich eine vereiste Klappe gewesen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Der SZ liegt jetzt der Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig (BFU) vor, in dem sich allerdings diese Aussage so nicht findet. Auch ein ehemaliger Lufthansapilot aus Ravensburg hat starke Zweifel an dieser Lesart.