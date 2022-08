Fahrsicherheitstrainings im Ostalbkreis: Ohne Stress das neue E-Bike testen

- Wer sich ein E-Bike kauft, merkt oftmals schnell: Das Fahrgefühl ist ein anderes als auf einem gewöhnlichen Drahtesel. Das Rad wiegt mehr, die Bremsen reagieren ungewohnt und die höheren Geschwindigkeiten, insbesondere bei Unterstützung durch den Motor, werden oftmals unterschätzt. Um sich sicher und ohne den Stress des Straßenverkehrs mit dem neuen Gefährt vertraut zu machen, bietet das Landratsamt Ostalbkreis im August und September weitere Fahrsicherheitstrainings. Darüber hat die Behörde in einer Pressemitteilung informiert. Eine Teilnahme an einem der sogenannten Radspaß-Kurse ist am Dienstag, 23. August, von 09.30 bis 13 Uhr oder von 16 bis 19.30 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Greut in Aalen, am Dienstag, 23. August, von 14.30 bis 18 Uhr in der Stauferschule Schwäbisch Gmünd oder am Samstag, 17. September, von 09.30 bis 13.30 Uhr in Ellwangen-Neunheim auf dem Freitzeitgelände Wagnershof möglich. Interessierte könnten sich auf der Internetseite des Projekts unter www.radspaß.org/kurse anmelden.