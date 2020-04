Fahrschulen komplett ausgebremst

Mit Mundschutz ins Fahrschulauto? Ein Spuckschutz zwischen Fahrlehrer und Schüler? Weit gefehlt. Wer in Zeiten von Corona seinen Führerschein machen will, der muss Geduld mitbringen. Denn seit 17. März sind sämtliche Fahrschulen geschlossen.

„Das kam sehr überraschend für uns. Wir hatten uns am Wochenende zwar schon zusammengesetzt und beraten, wie wir weiter verfahren. Aber dass es so schnell geht“, blickt Claudia Willier von der Aalener Fahrschule Kopp immer noch merklich fassungslos auf den 16. März zurück.

An diesem Montag informierte sie der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg, dass laut einer Verordnung der Landesregierung alle Fahrschulen ab 17. März sowohl den Theorie- als auch den Praxisunterricht bis auf Weiteres einstellen müssen.

Wir dürfen auch nichts online machen, weil bei uns Präsenz-Unterricht Pflicht ist. Claudia Willier

„Erst hieß es, dass das bis 15. Juni so bleibt, momentan ist es der 20. April, wie in den Schulen. Aber ich habe mich schon auf Mitte Juni eingestellt“, so die 53-Jährige. Die Fahrlehrerin selbst, ihre beiden Kollegen und auch ihr Chef müssen die Füße still halten.

„Wir dürfen auch nichts online machen, weil bei uns Präsenz-Unterricht Pflicht ist. Das einzige, was ich meinen Schülern anbieten kann, ist ein Online-Programm zur Vorbereitung.“

Wenn sich alles mal beruhigt habe, werde ihr vierköpfiges Team zwar da weitermachen, wo es aufgehört hat, könne aber nicht nahtlos anknüpfen. „Wir werden keine Extra-Kurse anbieten, weil wir das gar nicht stemmen können.

Außerdem müssen sich die Schüler nach so einer langen Pause ja auch erstmal wieder warmfahren und wir dürfen pro Tag auch nur elf mal 45 Minuten fahren“, erklärt Willier. „Dabei ist doch der Sprit gerade so günstig und das Wetter wäre ideal fürs Motorradfahren“, witzelt sie.

Auch ihr Kollege Marcel Abram von der Fahrschule Speedy in Aalen war von der Nachricht, dass er seine Fahrschule schließen muss, zunächst geschockt – und etwas verwirrt: „Das war irgendwie ein Durcheinander, weil der Tüv an dem Dienstag, an dem wir schon schließen mussten, noch Prüfungen gemacht hat.“

Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

Aber schon einen Tag später war auch dort Schluss. Danach kümmerte sich Riecker darum, für seine Frau und seine Angestellte Kurzarbeit zu beantragen. Der Bescheid lässt noch auf sich warten, wie bei den meisten Kollegen aus der Branche. „Auch was die finanzielle Unterstützung angeht, müssen wir abwarten“, sagt der 42-Jährige. „Wir waren stundenlang im Internet, damit die Unterlagen auch sicher ankommen.“

Ich muss schauen, wie ich über die Runden komme, weil meine monatlichen Fixkosten ja bleiben. Edwin Maier

Die Ungewissheit darüber, wie es weitergeht, zehrt an Edwin Maiers Nerven. Er betreibt die „Academy Fahrschule Eddy“ in Aalen und hofft, dass er durch die aktuelle Situation keinen Genickbruch erleidet: „Ich muss schauen, wie ich über die Runden komme, weil meine monatlichen Fixkosten ja bleiben. Wenn sich das über mehrere Monate zieht, wird es schwierig.“

Derzeit seien zwar noch einige Rechnungen offen, die beglichen werden müssen, „aber wenn ab Mai nichts geht, komme ich ins Schwitzen. Dann muss ich meine privaten Rücklagen angreifen“, so der 52-Jährige.

Ich habe das Soforthilfepaket beantragt, um wenigstens meine Leasing-Raten bezahlen zu können. Andreas Mayer

Ähnlich geht es Andreas Mayer von der Fahrschule Rettenmaier in Ellwangen. Er fühlt sich alleingelassen: „Ich habe das Soforthilfepaket beantragt, um wenigstens meine Leasing-Raten bezahlen zu können.

Da passiert aber nichts.“ Und auch in puncto Kurzarbeit hat der 51-Jährige noch nichts gehört. „Das ist echt viel Papierkram und jeder sagt was anderes. Da hängt man in der Luft. Ich habe fast das Gefühl, das ist alles gewollt, um gezielt die Kleinen zu vernichten.“ In den elf Jahren, in denen er die Fahrschule nun betreibe, habe es so etwas noch nie gegeben.

Wesentlich entspannter ist sein Ellwanger Kollege Tom Riecker, der Inhaber von Toms Driving School. „Ehrlich gesagt bin ich tiefenentspannt. Ich genieße die freie Zeit mit meiner Familie. Vor zehn Jahren hätte ich das nicht überlebt, aber heute könnte ich, wenn nötig, sogar ein ganzes Jahr überbrücken“, so der 50-Jährige.

Sein 26 Fahrzeuge umfassender Fuhrpark gehört größtenteils ihm. „Bei vieren ist momentan die Finanzierung ausgesetzt und die Versicherung ist kulanterweise beitragsfrei gestellt. Wir dürfen die Fahrzeuge einfach nicht bewegen.“ Seine Miete zahlt er weiterhin, für seine vier Angestellten hat er Kurzarbeit beantragt und auch den Zuschuss angefordert. „Junge Kollegen, die noch viel in Finanzierung haben, wird es da härter treffen“, mutmaßt Riecker.

In dieser Hinsicht pflichtet ihm Hans-Jürgen Maier, Leiter der Fahrerlaubnis-Abteilung bei der Tüv-Süd-Niederlassung in Aalen, bei. „Ich kann mir vorstellen, dass die ohne Polster das nicht überleben.“

Noch ist er positiv gestimmt, dass es ab dem 19. April weitergeht, die Fahrschulen wieder Prüflinge schicken und der Tüv seine elf bis zwölf Prüfungen pro Tag in jedem der fünf Standorte (Aalen, Crailsheim, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Schwäbisch Hall) durchführen kann.

Alle sind gespannt, ob nach der Krise wirklich alle Fahrschulen wieder aufmachen und ob künftig ein Mundschutz beim Fahren getragen werden muss. Edwin Maier merkt an: „Ein Spuckschutz wäre unrealistisch, weil wir ja im Notfall auch eingreifen können müssen.“