Fahrradunfall-Pärchen gesucht

Zum Wohl eines 75-Jährigen sucht die Polizei nach einem Pärchen, das am Sonntag, 26. April, im Bereich Ebnat/Rotstein/Maria Eich auf einer Parkbank saß und zwei nicht angeleinte Hunde dabei hatte. Als der 75-jährige Radfahrer gegen 10 Uhr dort vorbeifuhr, sprangen die Hunde ihn von hinten an, und er stürzte. Der Hundehalter erkundigte sich bei dem Radfahrer nach dessen Wohlbefinden und bedauerte den Vorfall. Anschließend kehrte er zu seiner Begleiterin auf die Parkbank zurück. Der Geschädigte spürte erst später Schmerzen an der Hüfte und begab sich in ärztliche Behandlung.