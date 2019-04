Fahrradklima-Test: Note 4,14 für Aalen

Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) hat am Dienstag die Ergebnisse seines Fahrradklima-Tests 2018 veröffentlicht. Im baden-württembergischen Vergleich landet Aalen in der Kategorie der Städte zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern mit einer Gesamtnote von 4,14 auf Rang zwölf und damit auf dem drittletzten Platz. Im bundesweiten Vergleich rangiert Aalen in seiner Größenordnung auf Platz 76 von 106 Städten. Insgesamt hat sich damit für Aalen in der Tendenz im Vergleich zum Fahrradklima-Test 2016 nichts geändert – es ist weder besser noch schlechter geworden.

Seine schlechtesten Einzelbewertungen hat Aalen unter anderem bei der Falschparkerkontrolle auf Radwegen, beim Angebot an öffentlichen Fahrrädern, bei der Radfahrerführung an Baustellen und bei der Breite der Radwege bekommen. Etwas bessere Noten gab es für die Frage, ob das Radfahren in Aalen mehr Stress oder mehr Spaß sei, bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Fahrrad und bei der Frage, wie zügig man in Aalen mit dem Fahrrad vorankommt.

Für den Fahrradklima-Test 2018 hat der ADFC in Aalen 308 Fahrradfahrer interviewt.