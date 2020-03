Am Montagnachmittag ist eine 44-Jährige gegen 14.45 Uhr auf die Straße Am Schimmelberg von der Binsengasse kommend gefahren. Hier wollte sie mit ihrem Pkw nach links in die Auchtstraße einbiegen.

Dabei übersah sie eine 19-jährige Fahrradfahrerin, die mit ihrem Pedelec unterwegs war, und kollidierte mit ihr. Die Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.