Fahrradfahrer verursachen Schaden und fliehen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Montagabend verursacht hat. Zusammen mit einem weiteren Radler befuhr er die Hüttlinger Straße in Richtung Ortsmitte, wobei es zur Kollision der beiden Radfahrer kam. Das berichtet die Polizei.

Einer der beiden stürzte dabei gegen ein geparktes Fahrzeug, das an der Radzierblende und an der rechten Beifahrertüre beschädigt wurde. Obwohl eine Zeugin die beiden Radler auf den Vorfall ansprach, fuhren diese in Richtung Talschule davon.

Zeugenangaben zu den Männern

Die Radler sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Sie trugen beide Basecaps. Einer der beiden ist schlank und hat einen Kinnbart. Der andere trägt einen kurz geschnittenen Vollbart und ist etwas untersetzt.