Fahrgastbeirat: Land sucht engagierte Bahnfahrer

OstalbMobil sucht für den Fahrgastbeirat des Landes Baden-Württemberg engagierte Fahrgäste aus der Region. In diesem Gremium können diese ihre Erfahrungen rund ums Zugfahren (also ohne den Busverkehr) in den vom Land Baden-Württemberg bestellten Schienenpersonennahverkehr (SPNV) einbringen.

Im Fahrgastbeirat BW hat man die Chance, Ideen und Verbesserungsvorschläge für den SPNV direkt beim Land anzubringen. Beim Fahrgastbeirat BW handelt es sich um ein ehrenamtliches Gremium, welches zur einen Hälfte aus interessierten SPNV-Nutzern und zur anderen Hälfte aus Vertretern verschiedener Verbände besteht. Als beratendes Gremium stellt der Fahrgastbeirat ein wichtiges Bindeglied zwischen den SPNV-Nutzern und dem Land Baden-Württemberg als Aufgabenträger dar.

Treffen in Stuttgart

Mindestens dreimal im Jahr treffen sich die Mitglieder des Fahrgastbeirats – je nach Bedarf auch häufiger – in Stuttgart. Zusätzlich bestehen verschiedene Arbeitsgruppen, die vorab verschiedene Themen aufbereiten, bevor sie die Ergebnisse ihrer Recherchen im Plenum zur Weiterbearbeitung präsentieren.

Die Amtszeit des Fahrgastbeirats BW ist auf drei Jahre begrenzt. Sie beginnt im Mai 2019 und endet im Mai 2022.

Das Verkehrsministerum hat die Verkehrsverbünde, also für den Bereich des Ostalbkreises OstalbMobil, um die Suche nach engagierten SPNV-Nutzern um Unterstützung gebeten. Die Verkehrsverbünde leiten zwei bis drei geeignete Bewerbungen an das Ministerium weiter, welches daraufhin aus diesen Bewerbungen bis Ende März die endgültige Auswahl trifft.