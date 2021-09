Fahrgäste schlagen auf Taxifahrer ein

Drei junge Männer bestellten sich am Sonntagmorgen gegen 5.35 Uhr ein Taxi, um sich nach einer Party bei der Kolpinghütte nach Hause fahren zu lassen. Nachdem die drei kurz nach Fahrtbeginn bemerkten, dass es sich - nicht wie von ihnen vermutet - um Fifty-Fifty-Taxi handelte, wiesen sie den 44 Jahre alten Fahrer an, anzuhalten. Als dieser der Aufforderung nachkam, schlugen die Männer ihn durch einen Spalt in der Corona-Schutz-Plexiglasscheibe, stiegen dann aus, öffneten die Fahrertüre und schlugen anschließend mehrfach auf den 44-Jährigen ein, wobei dieser leicht verletzt wurde. Die drei Männer gingen dann zu Fuß davon. Pech für die Drei war dann allerdings, dass einer von ihnen seinen Geldbeutel im Fahrzeug vergaß. Entsprechende Ermittlungen gegen den 27-Jährigen wurden aufgenommen.