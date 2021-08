Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 12.45 Uhr an einer Tankstelle in der Gartenstraße ist ein Sachschaden von 6500 Euro enstanden. Eine 71-Jährige Autofahrerin hatte Gas- und Bremspedal verwechselt. Bei dem Unfall mit ihrem Wagen der Marke Citroen beschädigte sie drei Fahrzeuge.