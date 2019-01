Fahrerin musste ausweichen: Polizei sucht Zeugen

Eine auf dem rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte fahrende 30-jährige Ford-Lenkerin hat am Dienstag gegen 17.40 Uhr ihr Fahrzeug abbremsen und nach rechts ausweichen müssen, um die seitliche Kollision mit einem den Fahrstreifen wechselnden 29-jährigen Mercedes-Lenker zu vermeiden. Dabei prallte sie gegen den Bordstein, wodurch an ihrem Fahrzeug ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Da der Unfallverursacher sich unerlaubt entfernte, sucht die Polizei Zeugen.