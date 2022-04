Fahrerin ist mit zwei Kindern im Auto betrunken unterwegs.

Beamte des Aalener Polizeireviers haben am Donnerstag um kurz nach 21 Uhr ein Auto beobachtet, das so zügig in den Kreisverkehr Schloßstraße einfuhr, dass das Streifenfahrzeug stark abbremsen musste. Bei der Hinterherfahrt wurde festgestellt, dass die Fahrerin lediglich an einem von vier Kreisverkehren beim Verlassen den Blinker setzte, das Fahrzeug des Öfteren ruckartig nach links in Richtung Fahrbahnmitte fuhr und die Dame insgesamt eine unsichere Fahrweise zeigte.

Um die Autofahrerin einer Kontrolle zu unterziehen, wurde das Fahrzeug auf der B 29 kurz vor Hüttlingen durch Signale aufgefordert anzuhalten; erst nach mehrfachem Betätigen der Lichthupe hielt die Fahrerin an. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass die 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Dieser ergab, dass die Frau mit rund zwei Promille Alkohol unterwegs war. Sie zeigte sich laut Polizei überhaupt nicht einsichtig und widersprach, dass ihr Verhalten für die im Fahrzeug sitzenden neun und zehn Jahre alten Kinder eine Gefahr gewesen sei.

Die Kinder wurden von Angehörigen abgeholt, während die 41-Jährige zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus genommen wurde. Der Führerschein der Frau, den diese nicht dabei hatte, wurde später in ihrer Wohnung abgeholt und sichergestellt. Da bei der Kontrolle zudem festgestellt wurde, dass die fällige Hauptuntersuchung ihres Fahrzeuges bereits im August vergangenen Jahres fällig war, werden auch hier entsprechende Maßnahmen eingeleitet.