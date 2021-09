Fahrerin gerät in die Leitplanken

Am Sonntag gegen 19.20 Uhr ist eine 32-jährige Autofahrerin auf der Überleitung von der B29 aus Richtung Schwäbisch Gmünd zur B19 in Richtung Heidenheim unterwegs gewesen. Auf Höhe des Burgstallkreisels kam sie, wohl aufgrund eines Sekundenschlafs, auf die Gegenfahrbahn, überfuhr den Beschleunigungsstreifen und kollidierte schließlich mit den dortigen Leitplanken. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein kleines Baby im Fahrzeug blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Im Anschluss musste die Straße wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen mit einem Ölsaugmobil gereinigt werden.