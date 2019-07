Fahrerin erschrickt, Auto überschlägt sich

Ein Schreck mit Folgen: Am frühen Freitagmorgen um 5.15 Uhr ist eine 19-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen so erschrocken, dass sie ihr Fahrzeug unwillkürlich nach links zog.Sie geriet in den Grünbereich, überschlug sich anschließend mit ihrem Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfall passierte auf der B 29 auf Höhe der Fußgängerbrücke bei Essingen. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden.